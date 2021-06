"C'est la fin d'une époque" : il n'y déjà plus de Français à Roland-Garros

Au départ, ils étaient 29. Six jours plus tard, il n'en reste déjà plus aucun. À Roland-Garros, après les éliminations de Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Gaël Monfils et Richard Gasquet, jeudi 3 juin, sur la terre battue parisienne, il n'y a déjà plus de représentant tricolore en lice au 3e tour des Internationaux de France. Du jamais-vu depuis le début de l'ère Open en 1968. Une hécatombe symptomatique de la crise que traverse le tennis bleu-blanc-rouge, entre génération finissante et relève qui tarde.

Dès les qualifications, l'heure n'était guère à l'optimisme, avec un zéro pointé du contingent français. Les motifs d'espoir étaient minces, la réalité s'est avérée conforme aux prévisions. Vingt-une des 28 chances bleues se sont évaporées d'entrée, avec l'élimination à demi-surprise de Jo-Wilfried Tsonga. Avec seulement trois rescapés (Enzo Couacaud, Gäel Monfils et Richard Gasquet) au 2e tour, un record de médiocrité depuis 53 ans, le tennis français s'est liquéfié sur la terre battue, à défaut d'y exceller. Chez les dames, les quatre survivantes (Harmony Tan, Caroline Garcia, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic) ont toutes chuté. Aucune Bleue ne disputera le 3e tour pour la quatrième fois après 1981, 1986 et 2019.