Tiger Woods va reprendre le golf en famille, avec son fils Charlie

L'an dernier, le tandem père-fils avait terminé à la 7e place (sur 20) de ce tournoi non-officiel réservé aux vainqueurs d'une des quatre compétitions de golf majeures - Masters, US Open, British Open et PGA championship - accompagnés chacun d'un membre de leur famille. Vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem, Woods a repris l'entraînement mais limite ses efforts pour ne prendre aucun risque afin d'éviter à tout prix une rechute en pleine rééducation, a-t-il expliqué à la chaîne américaine NBC.

"Jouer au golf pour rigoler, c'est facile", il déclarait la semaine dernière, "mais jouer sur le circuit et être prêt à jouer pour faire de bons scores contre les meilleurs joueurs, sur les parcours les plus exigeants, c'est vraiment une autre affaire". Et de prévenir : "Vous allez devoir attendre encore un moment avant de me revoir sur le circuit avec le niveau de jeu requis".

La semaine dernière, Tiger Woods confiait au magazine Golf Digest qu'il n'envisageait pas de revenir à plein temps sur le circuit américain, sans exclure pour autant de participer à quelques tournois chaque année.