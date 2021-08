"Vous n'avez pas honte ?" : des médaillés aux JO épinglent Blanquer et ses propos sur l'EPS

Les louanges de Jean-Michel Blanquer passent mal. Plusieurs sportifs se sont moqués lundi 9 août d'un tweet du ministre de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, qui a rendu hommage à l'EPS après les performances des sports collectifs français aux JO de Tokyo. "Vive le sport collectif ! Vive l'EPS ! Le succès de nos équipes de France de BHV (basketball, handball et volleyball, ndlr) illustre la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Saluons le travail des enseignants d'EPS et la bonne collaboration avec les fédérations" a-t-il écrit en référence aux résultats des Bleus (3 médailles d'or, 1 d'argent, 1 de bronze).

"Ça dit quelque chose, que des sports comme le handball, le basket ou le volley sont des sports très pratiqués à l'école par nos professeurs d'éducation physique et sportive depuis des années et des années", a-t-il insisté, lundi, sur Europe 1. "Le système scolaire, dans la durée, a beaucoup d'importance pour l'ensemble de la population et pour l'élite du sport".