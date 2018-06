Tom Goron a traversé la Manche en solitaire à douze ans !

Tom Goron, à douze ans, a réussi à traverser la Manche en solitaire. Il est parti d'une île anglaise et est arrivé à Cherbourg en 14h21min, battant un nouveau record bien qu'il ait souffert du mal de mer. Son père suivait derrière pour assurer sa sécurité. Pour Tom, la voile est une passion qu'il avait depuis qu'il était tout petit et il participera à son premier championnat de France de voile dans quelques mois. Plus tard, il envisage de devenir navigateur.



