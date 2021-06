Chutes en série sur le Tour de France : "Si on ne fait rien, un jour on va avoir des morts", déplore Marc Madiot

Mais c'est Marc Madiot, le manager de l'équipe française Groupama-FDJ, qui a vu plusieurs de ses hommes - dont Arnaud Démare - allait au tapis, qui s'est montré le plus inquiet : "Au-delà de mes coureurs, je suis père de famille, beaucoup de gamins regardent le Tour de France à la télévision, des mamans regardent le Tour de France... Moi, ce soir je n'ai pas envie que mon fils soit coureur cycliste professionnel, ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo, et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça fait des années qu'on en parle, il faut qu'on trouve des solutions, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus du vélo, là ! (...) Il faut qu'on soit capable de dire ça ne va plus, d'adapter le matériel, enlever les oreilles... Il faut qu'on fasse des choses parce que si on ne le fait pas un jour on va avoir des morts."