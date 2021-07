Tour de France : deuxième sacre pour Tadej Pogacar, Wout van Aert enlève le sprint final sur les Champs-Elysées

Une victoire de prestige pour finir. Au terme d'un sprint massif rondement mené, Wout Van Aert s'est imposé sur les Champs-Élysées lors de la dernière étape de cette 108ᵉ édition du Tour de France. Le polyvalent coureur de la Jumbo-Visma a devancé d'une courte tête Jasper Philipsen et Mark Cavendish pour remporter sa troisième victoire d'étape cette année. S'il a manqué, pour quelques centimètres, de remporter sa 35ᵉ victoire sur le Tour, l'Anglais se consolera avec le maillot vert de meilleur sprinteur. Son deuxième.

Sans surprise, le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune et s'offre un second sacre consécutif après son retentissant exploit de l'an passé. Il remporte également le classement du meilleur jeune (maillot blanc) et de la montagne (maillot à pois). Au classement final, il devance le Danois Jonas Vingegaard et l'Équatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. Le Français Franck Bonnamour glane, lui, le prix du meilleur combatif.