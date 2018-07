Tour de France - On boucle la 2e étape : coup double pour Peter Sagan, nouveau maillot jaune

Deuxième samedi et vainqueur ce dimanche entre Mouilleron Saint-Germain et La Roche-sur-Yon, l'incontournable Peter Sagan, 28 ans, est au rendez-vous de ce Tour de France 2018. En réglant le sprint devant Sonny Colbrelli et Arnaud Demare, le champion du monde s'est offert sa 9e victoire sur la Grande boucle. Cerise sur le gâteau, le Slovaque de l'équipe Bora s'est paré de jaune, au détriment du vainqueur de la veille, Fernando Gaviria. Bref, une entrée en matière royale pour le quintuple maillot vert de la Grande boucle.