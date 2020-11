Vendée Globe : Escoffier en détresse, délicate opération de sauvetage en cours

C'est la première opération de sauvetage sur ce Vendée Globe. Alors qu'il se trouvait en troisième position de la flotte, Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse, victime d'une importante voie d'eau, ce lundi 30 novembre, au 22e jour de course. Le skipper de PRB, âgé de 40 ans, a pu envoyer un message à son équipe à terre à 14h46, alors qu'il naviguait dans les 40es Rugissants, une zone de l'hémisphère Sud où les vents sont particulièrement forts. Le Français a expliqué qu'il "avait de l'eau dans le bateau", a fait savoir la direction de la course. Il a quitté son bateau "volant" pour monter sur un radeau de survie.

Une fois le signal d'alerte donné, les secours (CROSS Gris Nez / MRCC Cape Town) se sont mis en place en lien avec l'équipe à terre de PRB, Jacques Caraës et l'équipe de la direction de course du Vendée Globe. Jean Le Cam, le concurrent le plus proche, a été dérouté afin de se rendre auprès de lui. Quatrième au classement, le skipper de Yes We Cam ! est arrivé sur zone vers 17h. L'opération de sauvetage est rendue compliquée, en raison d'une mer très formée avec des creux de 5 mètres et une eau à environ 10 degrés. De plus, selon Le Télégramme, Le Cam a rencontré un problème moteur, en tentant le secourir.