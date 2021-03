France-Pays de Galles (32-30) : les Bleus conservent leur chance de titre

La victoire finale reste possible. Le XV de France a dominé le pays de Galles (32-30) au terme d'un match fou et avec le bonus offensif samedi au Stade de France et garde une chance de remporter le Tournoi des six nations. Les Bleus joueront un ultime match, en retard, vendredi prochain face à l'Écosse au Stade de France pour tenter de remporter le trophée.

Les Français devront l'emporter avec le point de bonus offensif et un écart d'au moins 21 points pour être sacrés. Le pays de Galles rate le Grand Chelem.