"Tout a mal tourné" : embolie, alitement, césarienne, Serena Williams raconte son accouchement cauchemardesque

Le lendemain de l’accouchement, Serena Williams raconte avoir insisté auprès des médecins pour passer un scanner, détaille Paris Match. Résultat : ils découvrent des caillots de sang dans ses poumons. La star du tennis est victime d'une embolie pulmonaire et de quintes de toux qui lui rouvrent la plaie de la césarienne. Elle fait alors son retour en chirurgie avec une plaie à l’abdomen et restera finalement alitée pendant six semaines.