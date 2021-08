Transfert de Messi : "Merci pour tout", Antoine Griezmann fait ses adieux à son ancien coéquipier

La fin d'une époque. Faute d'avoir pu trouver un accord viable pour une prolongation de contrat, Lionel Messi et le FC Barcelone ont annoncé jeudi leur séparation. Cette décision marque un point final sur près de vingt ans de succès de la "Pulga" en Catalogne. Avec les Blaugranas, l'attaquant argentin a marqué 672 buts et remporté 35 trophées, glanant au passage six ballons d'or.

Logiquement, il a reçu de nombreux hommages, à l'image de celui de Gérard Piqué - "Rien ne sera plus jamais pareil" - ou encore Sergio Busquets - "Tu nous quittes en étant le plus grand joueur de l'histoire" - , mais aussi du Français Antoine Griezmann : "Tu as été un exemple pour moi, dans tous les sens du terme", a salué sur Instagram le stratège français alors que son entente - ou plutôt sa mésentente supposée - avec le sextuple Ballon d'or a longtemps fait les choux gras de la presse espagnole. "La seule chose que je puisse te dire et que pense tout amoureux du football : MERCI ! Merci pour tout ce que tu as fait au Barça ! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé !", a ajouté le champion du monde tricolore. "Je suis sûr que ce n'est pas un adieu mais un 'à bientôt' et que ton chemin croisera de nouveau celui du Barça", écrit le Français sur les réseaux sociaux. "Je te souhaite le meilleur, d'être heureux avec ta famille, où que vous alliez", conclut-il alors que l'ancien Colchonero avait été la cible de socios du Barça qui lui attribuaient le départ de Messi.