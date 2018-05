Tribune libre : découvrez le breakdance !

Ils sont à la fois gymnastes, danseurs et acteurs. Les plus grands spécialistes de breakdance étaient réunis à Montpellier le samedi 5 mai devant 5 000 spectateurs pour "Le Battle of the Year". Chaque équipe avait six minutes qui s'annonçaient extrêmement physiques pour convaincre le jury. Comme des sportifs de haut niveau, des entraînements réguliers sont à suivre pour pouvoir pratiquer cette discipline. Des années de pratique sont également nécessaires pour atteindre le niveau supérieur exigé pour la compétition. Découvrez également dans notre rubrique, le tournoi World Surf League à Leemoret et les derniers exploits en vidéo du vététiste, Mike Hopkins.



