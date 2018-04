Tribune libre : focus sur le métier d'entraîneur sportif

Quand on est passionné, rien de tel que de la transmettre. Ladji Doucouré, 35 ans, champion du monde du 110 mètres haies en 2005 est toujours resté en activité. Son métier consiste désormais à partager ses expériences et à encourager les jeunes à aimer le sport, notamment l'athlétisme. Ce dimanche 22 avril, des apprentis sprinteurs se sont lancé des défis dans les rues de Paris. L'objectif était de dépasser son adversaire peu importe le chronomètre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.