Tribune libre : on a testé le sauvetage sportif

Ils seront sur les plages cet été. Les meilleurs secouristes d'Europe se sont retrouvés sur la Côte d'Azur ce week-end pour se défier sur des épreuves de sauvetage. Le but est de porter assistance le plus rapidement possible et avec la meilleure efficacité une victime représentée par un mannequin de 80 kg. Un de nos journalistes a eu l'occasion de tester cette discipline venue d'Australie. Découvrez également dans notre rubrique, la course solidaire pour l'accès à l'eau potable et le tour du monde d'Erwan Le Lann.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.