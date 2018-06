Tribune libre : quand les anciens champions reviennent sur les lieux de leurs exploits

Il y a 30 ans, Steffi Graf remportait les quatre tournois du Grand chelem dans la même année. Et son mari Andre Agassi s'imposait sur la terre battue parisienne il y a 19 ans. Les deux tourtereaux ont participé à un match d'exhibition sous la Tour Eiffel ce week-end. Nos journalistes ont pu rencontrer ces anciens champions qui font encore rêver. Découvrez également dans notre rubrique, le retour de Loïck Peyron sur la Route du Rhume et le Rallye des Princesses.



