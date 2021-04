"Trop c'est trop" : le projet de "Super Ligue" de 12 grands clubs de foot fait l'unanimité contre lui

FOOTBALL - Douze clubs anglais, espagnols et italiens ont décidé de prendre part à cette compétition privée, avec pour objectif d'engranger davantage de revenus, provoquant une véritable levée de boucliers des fédérations, ligues et politiques.

Le football européen est-il proche de l'implosion ? C'est en tout cas un séisme sans précédent en près de 70 ans de compétitions européennes : douze grands clubs ont officialisé ce lundi 19 avril le lancement de leur "Super Ligue", une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions, déclaration de guerre à laquelle l'UEFA a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs.

Après des décennies à agiter le spectre d'un schisme, les cadors du continent ont fini par franchir le pas. L'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le Barça, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham "se sont unis en tant que clubs fondateurs", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'AFP et également diffusé par les sites internet de plusieurs clubs concernés. "La saison inaugurale [...] démarrera aussitôt que possible", poursuit le texte, sans fixer de calendrier précis. Trois autres clubs sont invités à les rejoindre. Pour le moment, aucun club français ni allemand ne fait partie de la liste, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ayant décliné la proposition.

Générer plus de revenus

Objectif ? "Générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football". En contrepartie, "les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros destinés uniquement à des investissements en infrastructures et compenser l'impact de la crise du Covid-19", indique le communiqué. Si ce chiffre est confirmé, il suppose des revenus bien supérieurs à ceux obtenus par l'UEFA pour l'ensemble de ses compétitions de clubs (Ligue des champions, Ligue Europa et Supercoupe d'Europe), qui avaient généré 3,2 miliards d'euros de recettes TV en 2018-2019, avant une pandémie qui a fortement plombé le marché européen des droits sportifs.

Selon ses promoteurs, la "Super Ligue" fonctionnerait sous la forme d'une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d'entre eux, "les clubs fondateurs", étant qualifiés d'office chaque année et les cinq autres bénéficiant d'invitations "à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente". Au terme de cette première phase supposée débuter au mois d'août, des play-offs de fin de saison seraient organisés jusqu'en mai pour décerner le trophée.

Les douze clubs dissidents, qui ont également annoncé le lancement à venir d'une "Super Ligue" féminine "afin d’aider au développement du football féminin et le faire avancer comme jamais auparavant", affirment vouloir dialoguer avec l'UEFA et la Fifa afin de "trouver les meilleures solutions" pour leur tournoi et "le football dans son ensemble".

L'UEFA soutenue par les ligues et les États

Avant même cette officialisation, l’UEFA avait fustigé ce dimanche un "projet cynique, fondé sur l’intérêt de quelques-uns", dans un communiqué co-signé par plusieurs championnats nationaux. L'instance européenne a par ailleurs indiqué que tout tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales, et que "leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale". "Ce souci persistant de quelques-uns pour leur unique intérêt n'a que trop duré. Trop, c'est trop", a conclu l'organe.

Dans le sillage de l'UEFA, les fédérations et ligues des principaux championnats européens ont également exprimé leur désapprobation et désaccord. La Fifa a ainsi expliqué ne pouvoir "que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football". Pour la Premier League, qui organise le très rentable et suivi championnat d'Angleterre, "les supporters de tout club anglais et à travers l'Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs clubs". "Nous croyons que le concept de Super Ligue détruirait ce rêve", a-t-elle estimé. Même son de cloche pour la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) qui dénoncent les "rêves hégémoniques d’une oligarchie". Les instances allemandes se sont également jointes à la levée de boucliers.

Le projet de "Super Ligue" a également fait réagir les responsables politiques en France et au Royaume-Uni. L'Élysée a indiqué qu'il appuiera "toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes" et salue "la position des clubs français de refuser de participer" au projet. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué "un véritable danger pour le monde du football". De son côté, pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, ce projet "serait très dommageable pour le football" : "Cela frapperait en plein cœur notre football national et susciterait l'inquiétude des fans à travers le pays", a-t-il écrit dans un tweet. L'Union européenne a également réagi, par la voix d'un commissaire, jugeant le projet contraire aux valeurs européennes.

Le lancement de cette "Super Ligue" intervient alors que l'UEFA réunit ce lundi 19 avril son comité exécutif pour entériner une refonte de sa Ligue des champions à l'horizon 2024.

F.R.