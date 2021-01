Trophée des champions : Moïse Kean, l'atout inattendu de l'attaque parisienne

Contrairement à l’ancienne gâchette de l’Inter Milan, Kean offre une palette étoffée sur le front de l’attaque. Puissant, technique et rapide, le joueur formé à la Juventus participe grandement à la construction du jeu parisien, décrochant souvent pour épauler ses coéquipiers et sollicitant le ballon en profondeur à la limite du hors-jeu. Des qualités qu’appréciait l’ancien coach parisien Thomas Tuchel : "Il n’a pas peur, il est courageux, il fait ce qui est nécessaire. En ce moment, je ne voudrais pas être défenseur face à lui, parce que c'est dur, vraiment dur de jouer contre lui."

Au milieu des Florenzi, Danilo et Rafinha, il était certainement le nom le moins ronflant de la liste. Pourtant, Moïse Kean est de loin celui qui donne le plus satisfaction parmi les recrues estivales du Paris Saint-Germain. À à peine 20 ans, l’Italien, arrivé en provenance d’Everton dans le cadre d’un prêt, a su saisir toutes les opportunités qui lui ont été offertes lors de la première partie de saison, profitant notamment des blessures à répétition de l’Argentin Mauro Icardi.

Au milieu des stars comme Neymar Jr, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, l’international transalpin a très vite su se rendre indispensable. Avec le champion du monde français, une complicité technique s’est d’ailleurs installée au fil des matchs. Pourtant concurrents pour occuper le poste de numéro 9 de l’attaque parisienne, Mbappé et Kean ne cessent de combiner et de permuter entre l’aile gauche et la pointe de l’attaque.

Seulement prêté dans la capitale, il fait l’objet d’un forcing intense du PSG, qui cherche à le recruter définitivement depuis plusieurs semaines. Son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, en poste depuis le 2 janvier dernier, n’a pas voulu en dire plus en conférence de presse : "Il y a aura des discussions en interne. C’est privé, ça reste entre nous. Nous discuterons de ce que nous ferons ou non. Et on communiquera mais ce sont des choses privées." Pour s'octroyer définitivement ses services, un montant de 35 millions d'euros est évoqué, alors que l'entraîneur d'Everton a ouvert la voie à un transfert.