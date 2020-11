"Tu vas nous manquer pendant toute notre vie" : l'Argentine pleure Maradona

"Gracias Diego", peut-on lire en lettres lumineuses sur les panneaux autoroutiers de Buenos Aires. En Argentine, la population est en deuil suite à l'annonce de la mort du footballeur Diego Armando Maradona. Dans les rues, la peine se lit sur les visages des supporteurs vêtus d'un maillot bleu et jaune, les couleurs de la Boca juniors, son club de cœur. Les Argentins sont sonnés par la disparition de la légende et le quotidien argentin Clarin, parle même d"un choc mondial".

L'heure était aussi au recueillement devant le stade la Bombonera, dans le quartier de la Boca, où de nombreux supporteurs sont venus pleurer le "Gamin en or". Preuve de l'émotion suscitée par la mort d'"El Diez", un match prévu ce soir entre les deux clubs Internacional et Boca Juniors a été annulé pour l'occasion.

Les rassemblements ont essaimé dans la capitale en fin d'après-midi. Devant le gymnase La Plata, où le maître du ballon rond était encore entraîneur, quelques personnes se sont déplacées pour déposer des gerbes de fleurs devant le grillage. Au-dessus, on pouvait y voir flotter une immense banderole blanche où il était inscrit : "Marie a créé Jesus et Dona Tota (la mère de Maradona) a créé Dieu".

Au-delà de l'engouement populaire, c'est le pays tout entier qui rend hommage à Diego Maradona. Depuis la Casa Rosada, le chef d'État argentin, Alberto Fernandez, a lui aussi exprimé sa douleur. "Tu nous as emmenés sur le toit du monde. Tu nous as rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pendant toute notre vie." Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national après l'annonce de la mort du footballeur.

Une veillée funèbre de la dépouille de l'idole du football argentin aura lieu à partir du jeudi 27 novembre et pendant trois jours au palais présidentiel.