Paul Pogba, en mode taulier

Concentré et constant, Pogba a inspiré ses coéquipiers, sans rentrer dans le jeu de ses adversaires. Mordu par Rüdiger avant la pause, il a réussi à garder son calme pour permettre aux siens de résister aux assauts répétés de la Mannschaft dans une dernière demi-heure suffocante.

Après le match, le Français a préféré retenir la performance collective au micro de M6."La prestation d'équipe, c'est ça le plus important. Sans eux, vraiment, je n'aurais peut-être pas été aussi performant parce qu'ils m'ont aidé, ils ont tous poussé, on a tous fait des efforts et vraiment cette victoire elle est pour tout le monde, pas seulement ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le banc et ceux qui étaient dans les tribunes, à nous supporter. (... ) Quand on doit souffrir, on est tous ensemble aussi, et quand on doit attaquer, on est tous ensemble. On l'a montré aujourd'hui" a déclaré le milieu.

En 28 matchs, la France n'a toujours pas perdu lorsqu'il démarre en même temps que N'Golo Kanté. Si leur invincibilité pouvait durer encore un mois, personne ne viendrait s'en plaindre.