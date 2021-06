Gareth Bale attendu, l'Italie pour confirmer, un activiste en ULM... La feuille de match de l'Euro du 16 juin L'affiche entre l'Italie et la Suisse est aussi l'occasion de voir deux numéros 10 au style totalement différent. D'un côté, l'explosif Insigne. De l'autre, l'organisateur Xhaka − Alberto LINGRIA, Darko VOJINOVIC / AFP

PLACE AU JEU - Du 11 juin au 11 juillet, LCI vous livre le programme de la journée. Ce mercredi 16 juin, la deuxième journée de la phase de groupes débute. La Russie doit se reprendre après sa sèche défaite contre la Belgique. Les Italiens tenteront eux de doubler la mise contre la Suisse après une entrée en lice convaincante.

Ça y est, la première journée de la phase de poules de cet Euro est terminée. Et avec elle son lot de déceptions, de frayeurs, de surprises et d'enseignements. Place maintenant à la suite, avec notamment une alléchante confrontation entre la Suisse et l'Italie. Auteur d'une première prestation décevante, Gareth Bale devra lui faire bien mieux pour permettre à ses "Dragons" d'obtenir leur première victoire dans la compétition. LCI vous livre à domicile le programme qui rythmera votre journée placée sous le signe du ballon rond.

L'affiche à ne pas rater : Italie-Suisse

Un choc entre deux voisins. Très séduisante en ouverture, la Nazionale espère continuer sur sa lancée contre la Suisse et faire un grand pas vers la première place du groupe A. Pour cela, les hommes de Roberto Mancini pourront notamment compter sur leur milieu de terrain. En ouverture, le trio Jorginho-Barella-Locatelli a impressionné par sa maîtrise technique et son activité sans ballon, étouffant une formation turque sans réponse. En face, la Nati n'a (presque) plus le droit à l'erreur après son nul contre le pays de Galles. De la puissance de Breel Embolo sur le front de l'attaque à la solidité de Yann Sommer dans les cages, les Helvètes ont les armes pour poser des problèmes à la Squadra azzurra. Pour espérer prendre des points, les coéquipiers du Gunner Xhaka devront toutefois se montrer bien plus réguliers sur 90 minutes que lors de leur première rencontre. Mauvaise nouvelle pour eux, la Suisse reste sur huit matches sans victoire contre l'Italie (4 défaites). Pire, les Azzurris sont actuellement sur une série de 28 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est un Everest ou plutôt un Mont Blanc qui se présente aux Helvètes ce mercredi. Le programme de mercredi : 15h : Finlande-Russie (Groupe B, Saint-Pétersbourg, BeIN Sports) 18h : Turquie-Pays de Galles (Groupe A, Bakou, BeIN Sports) 21h : Italie-Suisse (Groupe A, Rome, M6 et BeIN Sports)

Il va faire parler de lui : Gareth Bale

Gareth Bale lors du match du Pays de Galles contre la Suisse. − Darko Vojinovic / POOL / AFP

À quand le retour du grand Gareth Bale ? Auteur d'une bonne saison du côté de Tottenham (16 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues), l'attaquant gallois n'a pas vraiment pesé lors du premier match de son équipe contre la Suisse. Encore. Loin du superbe joueur aux appuis électrique qui avait ébloui l'Europe et physiquement émoussé, il a peiné à faire la différence au sein d'un collectif relativement faible. Mais c'est aussi son attitude qui a fait défaut samedi dernier. Il faudra une toute autre prestation pour espérer voir ses "Dragons" s'imposer contre des Turcs revanchards. Les courses et la créativité du joueur aux 93 capes internationales restent essentielles dans le système tactique de Robert Page, le sélectionneur intérimaire. Mais à 31 ans, le capitaine gallois, qui n'a plus marqué en sélection depuis octobre 2019, est-il encore capable de briller ?

Le chiffre qui fait la différence : 109

Cela fait 109 ans que la Finlande n'a pas battu la Russie. La dernière victoire des Finlandais contre les Russes remonte aux jeux Olympiques de 1912 en Suède. À l'époque, le Tsar Nicolas II gouvernait encore la Russie... Depuis, la Finlande a affronté la Russie soviétique, l'URSS, puis la Russie encore, sans jamais l'emporter. Défaite face à la Belgique 3-0 en ouverture, la Russie a donc une belle occasion de se relancer dans cet Euro.

Hors-jeu

On a frôlé le drame avant le coup d'envoi de France-Allemagne, mardi soir. Alors que les Bleus s'apprêtent en entrée en lice face à la Mannschaft sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, un homme, arnaché à un paramoteur, a tenté de survoler le stade pour protester contre la pollution des voitures à essence. Une action revendiquée par Greenpeace qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. L'activiste a manqué de s'écraser en tribune après avoir heurté le câble de la Spidercam qui surplombe le terrain. Il a difficilement rétabli les commandes avant de frôler une tribune et de s'abîmer, sans dommages, sur la pelouse. "Cet acte inconsidéré - qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour un grand nombre de personnes présentes - a blessé plusieurs personnes assistant au match qui sont désormais à l'hôpital", a déclaré l'UEFA dans un communiqué, sans préciser le nombre de personnes touchées, ni la gravité de leurs blessures.

Au moins une personne en tribune, légèrement sonnée à la suite de l'incident, a été emmenée par les soigneurs, a constaté l'AFP dans le stade, et le militant a été rapidement interpellé. Il a depuis été placé en détention et est en cours d'identification. Greenpeace s'est justifié sur Twitter : "Cette action n’a jamais eu l’intention de perturber le jeu ou de blesser des gens. Nous espérons que personne n’a été blessé sérieusement. Nos actions sont toujours pacifiques et non violentes. Hélas, tout ne s’est pas passé comme prévu, nous en sommes désolés".

