Hongrie-France : 17 heures de train, 3 frontières franchies, des tests à traduire... le parcours du combattant des supporters français

À l'aéroport de Munich, les derniers supporters se pressent pour embarquer vers la Hongrie. Et les heures de voyage ne leur font pas peur. Les émotions qu'ils espèrent vivre samedi à 15H (un match à suivre en direct sur TF1) en valent largement la peine. En train comme en voiture, il faut passer la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis entre l'Autriche et la Hongrie. Et presque autant de protocoles sanitaires : quatre tests PCR ou certificat de vaccination, de guérison... Rien ne décourage ces supporters motivés. "On a nos tests un coup en français, un coup en anglais, mais il les faut en hongrois, donc il faut les traduire, c'est une galère de devoir s'adapter à chaque règle de chaque pays, c'est fastidieux" souffle ce Français qui n'en a pas fini : à l'arrivée à Budapest, un test PCR à réaliser l'attend encore afin d'avoir accès au stade.