Hongrie-France : chaleur étouffante, stade comble... l'enfer de la Puskas Arena

Sous les coups de 15h, à l'heure de la sieste, les joueurs de Didier Deschamps, plus habitués à fouler les pelouses à 21h, vont entrer dans la fournaise hongroise. Ce saut de puce à l'Est va s'accompagner d'un coup de chaleur, avec 33°C attendu (37°C en ressenti) au coup d'envoi à la Puskas Arena . "Il fera chaud", s'est inquiété le défenseur Raphaël Varane dans la semaine.

Une marée rouge et une chaleur suffocante. Les Hongrois leur promettent l'enfer. Après avoir retrouvé la ferveur du public à l'Allianz Arena, garnie de 14.000 spectateurs pour leurs débuts réussis face à l'Allemagne (1-0), le thermostat va grimper de plusieurs degrés pour les Bleus. C'est à Budapest, capitale de la Hongrie, sa future adversaire, samedi 19 juin (à 15h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), que l'équipe de France va poursuivre son tour d'Europe qui, espérons-le, s'achèvera à Wembley le 11 juillet prochain. Là où les dix autres stades à travers l'Europe ont établi une jauge maximale, par précautions sanitaires contre le Covid-19, Budapest a fait bande à part, avec une enceinte remplie à 100% de sa capacité.

"La chaleur entre en compte dans notre préparation", a expliqué le capitaine tricolore Hugo Lloris, ce vendredi 18 juin, à la veille de ce match caniculaire. "On va évoluer à des températures au-dessus de 30 degrés. C'est un élément important, même si quand on rentre sur le terrain, on est focalisés sur nos performances, avec l'envie de gagner, donc on fait abstraction de tout cela et du contexte." Que les Bleus se rassurent : le protocole de l'UEFA prévoit, qu'en cas de forte chaleur, une pause fraîcheur doit être respectée durant la rencontre. Une condition toutefois pour cela : le thermomètre doit dépasser les 32°C.

Sous ce soleil de plomb, les champions du monde vont surtout redécouvrir l'adrénaline et les émotions que procurent un stade plein. "Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué dans un stade avec autant de monde, il va falloir bien se préparer à ça. Moi, j'adore ça, je joue au foot pour ça, ça sera un super match avec une ambiance incroyable", a assuré le latéral gauche Lucas Hernandez, impatient d'évoluer devant 60.000 spectateurs (dont seulement 4000 fans tricolores). "À nous d'être prêt pour ne pas nous laisser déconcentrer par ce qui se passe en tribunes. On s'attend à souffrir, il va falloir aller au combat."