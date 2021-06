Qui est Sabrina Delannoy, aux commentaires d'Angleterre-Écosse sur TF1 ?

"Le commentaire, comme le sport en général, ce n'est pas une question de genre mais avant tout du plaisir et du partage", explique cette ancienne joueuse professionnelle dans L’Equipe. "J'aimerais que cela devienne rapidement 'normal' et qu'on n'en fasse pas tout un événement en se disant : ‘Une femme va commenter du football masculin’."

Née à Béthune dans le Pas-de-Calais en 1986, Sabrina Delannoy rejoint le Centre national de formation et d'entraînement de Clairefontaine en 2003 avant de signer deux ans plus tard au Paris Saint-Germain où elle va effectuer toute sa carrière professionnelle. Patronne de la défense, elle portera le brassard de capitaine durant neuf saisons.

Dans les compétitions nationales, archi-dominées par les Lyonnaises, Sabrina Delannoy peut se targuer d’un joli palmarès avec une Coupe de France en 2010, et trois finales perdues en 2008, 2014 et 2017. Un CV qui lui ouvre les portes de l’équipe de France dès 2012, avec à la clé 39 sélections, deux buts et une victoire au tournoi de Chypre, en 2014. Deux ans plus tard, elle dispute les Jeux Olympiques de Rio, la France échouant en quart de finale.

La saison suivante, elle met fin à sa carrière de joueuse et rejoint la direction de la Fondation PSG, tout en effectuant ses premiers pas de consultante sur Eurosport, avant d’être recrutée par TF1 et TMC pour la Coupe du monde féminine 2019. Une aventure qui se prolonge dès ce soir, devant des millions de téléspectateurs. Un rôle qui lui plaît, même si elle ne se voit pas épouser la même carrière que Laure Bouleau, son ex-coéquipière au PSG, devenue consultante vedette sur Canal+.

"Si on me proposait un job à temps plein dans les médias, je ne pense pas l'accepter", indique-t-elle encore dans L’Equipe. "J'ai la chance d'être directrice adjointe de la fondation du PSG, j'ai cette stabilité et j'y prends beaucoup de plaisir. Ce qui m'anime le plus, c'est ça : aider des personnes en difficulté. Et faire des plateaux télé, ce n'est pas tout à fait le même job."