Euro : quelles équipes sont déjà qualifiées pour les 8es ?

C'est une nouvelle page qui est déjà en train de s'ouvrir. Avant même les derniers matches du premier tour, près de la moitié des places en huitièmes de finale ont été attribuées lundi, avec sept sélections qualifiées en une soirée, dont l'Autriche et le Danemark sur la pelouse, mais aussi la France ou l'Angleterre devant leur télévision.

Mathématiquement, les Bleus et les Anglais, la Suisse, la Suède, et la République tchèque ont aussi leur ticket en poche, toutes assurées d'être, au moins, meilleures troisièmes vu les résultats de lundi soir. Au total, on connait donc déjà les onze équipes sur seize qui vont entamer la phase finale, alors que trois des six groupes doivent encore livrer leur verdict mardi et mercredi.

Avec les Bleus, nous retrouvons donc l'Italie, pays de Galles et Suisse (groupe A), Belgique et Danemark (B), Pays-Bas et Autriche (C), République tchèque et Angleterre (D), ainsi que la Suède (E).