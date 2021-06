Un guéri du Covid, un derby et un Bleu dans le carnet rose... La feuille de match du 18 juin

C'est l'affiche entre nations la plus jouée de l'Histoire. Pour le 115e "derby" entre ces deux voisins, le choc entre les Three Lions et les Écossais promet d'être disputé, devant les 22.500 fans regroupés à Wembley. Dans les tribunes de l'enceinte londonienne, une partie de la fameuse "Tartan Army", dont il se dit qu'elle pourrait aussi compter jusqu'à 20.000 "Scots" venus sans ticket jusqu'à Londres. Les hommes de Steve Clarke auront à cœur de faire oublier la défaite concédée à Glasgow face à la République tchèque.

Mais ne comptez pas sur Harry Kane et consorts pour lever le pied : alors que l'Écosse ne pourra pas terminer parmi les deux premiers si elle s'incline face à l'Angleterre et si la Croatie ne bat pas la République tchèque, pour l'Angleterre, l'équation est simple : elle sera qualifiée pour les 8es si elle bat l'Écosse et si la Croatie ne bat pas la République tchèque.

📺 Le programme du jour

Suède-Slovaquie, à 15h (BeIN Sport 1)

Croatie-République tchèque à 18h (BeIN Sport 1)

Angleterre-Écosse à 21h (TF1)