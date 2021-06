Euro 2020 : avant le début de la dernière journée, qui peut se qualifier et comment ?

En cas d'égalité de points entre plusieurs équipes d'un même groupe, c'est la différence dans les matches entre les équipes à égalité qui prévaut. Pour départager les meilleurs troisièmes, on compare le nombre de points pris, puis la différence de buts générale, le nombre de buts marqués, de victoires et enfin la discipline. Les calculs officiels seront effectués par l'UEFA à l'issue de toutes les rencontres de la phase de groupes.

Trois équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro et une est éliminée. Avec un match restant à disputer pour chaque sélection, qui peut encore se qualifier et comment ? Au préalable, rappelons que les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement. Les quatre meilleurs troisièmes (sur six) sont repêchés.

Belgique : qualifiée.

Russie: Qualifiée en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande ne bat pas la Belgique ou en cas de victoire si la Finlande bat la Belgique de six buts ou plus. Troisième en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande bat la Belgique d'un à cinq buts; ou en cas de nul si la Finlande ne bat pas la Belgique; ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins un but. Eliminée en cas de défaite 1-0 ou de plus d'un but contre le Danemark.

Finlande : Qualifiée en cas de victoire contre la Belgique, ou en cas de nul si le Danemark bat la Russie, ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins deux buts si le Danemark gagne 1-0, ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark gagne 1-0 et est moins bien classé sur la discipline. Troisième en cas de nul si le Danemark ne bat pas la Russie, ou en cas de défaite si le Danemark ne bat pas la Russie, ou en cas de défaite si le Danemark bat la Russie de deux buts ou plus, ou en cas de défaite 1-0 si le Danemark bat la Russie 1-0, ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark bat la Russie 1-0 et est mieux classé sur la discipline. Eliminée en cas de défaite si le Danemark bat la Russie d'un but et en marquant au moins deux buts.

Danemark : Qualifié en cas de victoire contre la Russie sur un autre score que 1-0 si la Finlande perd, ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd 1-0, ou perd 2-1 et est moins bien classée sur la discipline. Troisième en cas de victoire contre la Russie si la Finlande gagne ou fait match nul, ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd d'un but en marquant au moins deux buts, ou perd 2-1 et est mieux classée sur la discipline. Éliminé en cas de nul ou de défaite contre la Russie.