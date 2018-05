Un avant-goût du Grand Prix de France de Formule 1 a été organisé sur le port du Lavandou

Le Grand Prix de France de Formule 1 fait son retour et se tiendra le 24 juin 2018 au Castellet, dans le Var. Pour promouvoir cet événement, la région PACA a décidé d'organiser une sorte d'avant-goût sur le port du Lavandou le dimanche 6 mai. C'était l'occasion pour les habitants de découvrir les voitures de course de la F1 et d'échanger avec les pilotes et les ingénieurs.



