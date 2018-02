Un jour aux Jeux : le blizzard venu de Sibérie a bouleversé le programme des JO d'hiver de Pyeongchang

La troisième journée de compétition des Jeux Olympiques de Pyeongchang a été marquée par un vent puissant, qui a balayé toutes les pistes. Par conséquent, le slalom géant dames a été reporté à jeudi 15 février. Les disciplines freestyle, elles, ont quand même choisi de se lancer. Par ailleurs, ce lundi 12 février, Anaïs Bescond a décroché le bronze en poursuite et Martin Fourcade s'est emparé de l'or. Retour en images dans notre rubrique "Un jour aux Jeux".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.