Un match foot-rugby organisé pour l'association de Pascal Olmeta

Les champions du monde de football de 1998 ont affronté de célèbres joueurs de rugby le 14 mai. Ce match insolite foot-rugby a été organisé pour soutenir l'association de Pascal Olmeta, qui se bat pour les enfants malades. Des étoiles des deux disciplines telles que Zinédine Zidane, Sébastien Chabal et Didier Deschamps ont donc fait vibrer les 10 000 spectateurs qui sont venus au stade de Furiani, en Corse.



