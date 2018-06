Une autre façon de voir le tennis

Mal-voyants et aveugles peuvent également jouer au tennis. En effet, le tennis pour aveugle ou le "blind tennis" est né au Japon dans les années 90. Dans notre pays, cette discipline est en voie de reconnaissance. Toutefois, des initiations à tous les âges sont déjà proposées par Joël Carton, président de la Fédération française de tennis pour aveugle et mal-voyant.



