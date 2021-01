Avis de tempête à l'approche du Cap Horn : les leaders du Vendée Globe vont être secoués

Un point de passage obligé et encore plus redouté que d'habitude. Des rafales de vent de 60 nœuds et une mer déchaînée avec des vagues pouvant dépasser 8 mètres de hauteur sont attendues dans le mythique Cap Horn, cet îlot rocailleux situé à l'extrémité de l'Amérique du Sud où les marins du Vendée Globe vont se succéder à partir de ce week-end. Une dépression australe qui fait les affaires du peloton de tête. En profitant de ce coup de vent, le skipper Yannick Bestaven, comme son dauphin Charlie Dalin, devrait basculer dans l'Atlantique avec un matelas suffisant pour - sauf avarie - se disputer la victoire. Encore faut-il passer le Horn sans encombre.

Car après 54 jours de course, la traversée du "cap dur" (son surnom français) s’annonce comme un moment clé de la course. Le skipper de Maître Coq IV et celui d'Apivia, qui pointe derrière lui à 165 milles (307 km), ont encore creusé leur avance sur leurs poursuivants, selon le classement publié vendredi à 18h. Depuis le pointage de 5H du matin, Dalin n'a grappillé que 1,8 mille nautique sur Bestaven grâce à une vitesse plus grande (20 nœuds contre 15), à l'approche du cap Horn.

Naviguant à l'est de la dépression dans un vent de Nord qui se renforce en avant de celle-ci, les deux skippers tricolores ont été les plus rapides au cours des dernières 24 heures, provoquant une scission nette avec le reste du peloton. Ils ont désormais une avance confortable sur le troisième du classement, Thomas Ruyant (LinkedOut), qui pointe à près de 475 milles (880 km) en raison notamment de la faible vitesse (10 nœuds) enregistrée par son bateau et d'un foil manquant depuis une avarie. A la quatrième place, Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) se situe lui à plus de 521 milles (965 km).