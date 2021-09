Gagnante surprise de l'US Open, qui est Emma Raducanu, le nouveau phénomène du tennis féminin mondial ?

C'est un exploit qu'aucun suiveur du tennis, même aguerri, n'aurait pu pronostiquer. Emma Raducanu, 18 ans, a remporté cette nuit à New York, son premier tournoi du Grand Chelem, mais aussi son premier tournoi tout court sur le circuit professionnel. Opposée à l'Espagnole Leylah Fernandez, à peine plus âgée qu'elle (19 ans), la Britannique n'a montré aucune signe de fébrilité durant toute la partie pour s'imposer en 1h51, 6-3 6-4.

C'est un authentique exploit qu'a réalisé la joueuse britannique. Elle devient la première joueuse, circuit masculin et féminin confondus, à remporter un tournoi du Grand Chelem et aussi la plus jeune depuis la Russe Maria Sharapova qui avait remporté Wimbledon à 17 ans en 2004.

Durant cet US Open, la jeune joueuse a affiché des statistiques affolantes avec 10 matchs disputés pour 20 sets remportés et surtout zéro manche perdue. Une performance qui lui vaut aujourd'hui les honneurs de la reine d'Angleterre Elizabeth II : "Je vous adresse mes félicitations pour votre succès à l'Open de tennis des États-Unis. C'est une réalisation remarquable à un si jeune âge, et témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement", a déclaré la reine dans un communiqué publié sur Twitter.