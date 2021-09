US Open : en larmes après son élimination, Naomi Osaka annonce qu'elle va faire un break

Tenante du titre, Naomi Osaka a été éliminée ce samedi au troisième tour de l'US Open par la Canadienne de 18 ans, Laylah Fernandez 7-5, 6-7 (2/7), 6-4. Et en conférence de presse, la joueuse japonaise a une nouvelle fois fait part de sa détresse, son mal-être sur le court, et n'a pas pu retenir ses larmes face aux journalistes.

"Comment puis-je dire ça ? J'ai l'impression que ces derniers temps, quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je ressens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n'avais pas vraiment envie de pleurer, mais en fait, je me sens comme...", a-t-elle confié.