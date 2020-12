"On perd beaucoup d'énergie" : les skippers du Vendée Globe aussi ont le mal de mer

"Le mal de mer nous concerne globalement tous. Seuls 3 à 4% d'entre nous ne sont pas touchés", confie à LCI Romain Attanasio, l'un des rares marins d'eau salée atteints par cette pathologie à l'évoquer publiquement. Louis Burton , engagé sur Bureau Vallée 2, est ainsi épargné en raison de "sa très mauvaise oreille interne". Mais "les autres sont malades, comme moi, sauf qu'ils ne le disent pas. Peut-être parce que ce n'est pas très glorieux", poursuit le skipper Pure-Best Western. "Ce qui rend malade, c'est la déconnexion entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. On le voit quand on fait des navigations avec des gens qui n'ont pas le pied marin. Dès qu'il y a un peu de mer, ils tournent de l'œil, ont des vertiges vomissent... Nous, on le vit à une autre échelle."

Sur le Vendée Globe, c'est lors des deux-trois premiers jours suivant le départ que le mal rôde. Plusieurs facteurs permettent de l'identifier. "C'est la règle des "5F" : faim, fatigue, froid, "foif" (soif, ndlr) et frousse. (rires) Le but, c'est de cocher le minimum de cases", affirme le compagnon de Samantha Davies, qui participe à son deuxième tour du monde à la voile après 2016. L'espace exigu à bord des Imoca pousse à accroître les risques. "Ça tape beaucoup, c'est tout noir dedans. On est mieux dehors que dedans", confirme le navigateur, originaire des Hautes-Alpes. Tout comme les efforts déployés sur l'eau. "Les manœuvres sont dures. Lorsqu'on en fait une, on peut prendre un coup de chaud. On est assez habillé, on transpire. Une fois que c'est fait, on se relâche, on commence à regarder un peu moins l'horizon et on commence à avoir froid. Et c'est là que le mal de mer arrive."

Dès lors, une sensation de mal-être s'installe. "C'est dur parce qu'on ne mange plus, on vomit de temps en temps, on perd beaucoup de jus et d'énergie", explique-t-il. "Normalement, ça dure deux trois jours après le départ, le temps de s'amariner." Ce que les skippers ont l'habitude de faire avant une course... sauf cette année où ils ont dû respecter un confinement avant le top-départ, sous peine d'être testés positifs au Covid-19 et contraints de renoncer au "VG". "Après, tout rentre dans l'ordre et ça passe quasiment aussi vite que c'est venu", précise-t-il. "Au bout de trois jours, on arrive à s'alimenter plus facilement."