Vendée Globe : Yannick Bestaven, maître des vents... et du temps

Sa silhouette en clair-obscur a fendu l'aube. À 4h19, jeudi 28 janvier, Yannick Bestaven a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Au bout d'un suspense insoutenable, qui aura tenu en haleine les férus de voile, le skipper Maître Coq IV s'est adjugé au petit matin la 9e édition de la mythique course en solitaire, après 80 jours, 6 heures et 30 secondes passés en mer. Bien qu'arrivé en troisième position aux Sables-d'Olonne, derrière Charlie Dalin (Apivia), premier à avoir coupé la ligne, et Louis Burton (Bureau Vallée 2), le Malouin de 48 ans a acquis la victoire grâce à ses 10 heures et 15 minutes de compensation, qui lui ont été alloués, pour sa participation aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), le 30 novembre dernier.

Une belle récompense pour cet autodidacte, investi corps et âme dans cette aventure surhumaine. "J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner", a avoué à l'arrivée le successeur d'Armel Le Cléac'h au palmarès de "L'Everest des mers". "C'est même au-delà de mes attentes. (...) Finir comme ça en apothéose, et apporter une victoire à Maître Coq, c'est un rêve." De cette course, l'ingénieur de formation en avait rêvé. La gagner, il ne l'avait même pas imaginé. Il y a treize ans, son "rêve d'enfant" tourne au cauchemar en l'espace d'un battement de cils. À bord d'Aquarelle.com, l'ex-Aquitaine Innovations de son ami et mentor Yves Parlier, le skipper rochelais démâte au large du golfe de Gascogne, 30 heures seulement après le départ de l'édition 2008-2009.