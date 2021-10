Vendée Globe 2024 : Samantha Davies à la barre d'un bateau tout neuf La skippeuse britannique Samantha Davies à bord d'Initiatives-Cœur. − JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

NOUVEAUTÉ - En 2024, Samantha Davies participera au Vendée Globe à la barre d'un Imoca, construit dans le moule de l'ancien L'Occitane en Provence. La première femme à disposer d'un bateau neuf depuis 2008 testera sa nouvelle machine de dernière génération sur la prochaine Route du Rhum en 2022.

"Le Vendée Globe en 2024, j'y réfléchis." Le 11 mars dernier, une dizaine de jours après avoir franchi la ligne d'arrivée, bouclant son tour du monde hors course, après son deuxième abandon en trois participations, Samantha Davies confiait à LCI se laisser le temps. Interrogée sur une éventuelle future participation à la prochaine édition, prévue en 2024, elle indiquait "ne pas avoir de réponse" en tête. Sept mois plus tard, c'est l'esprit reposé et le corps revigoré que la navigatrice britannique a finalement fait le choix de repartir à l'assaut de la plus grande course à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance.

"La belle histoire d'Initiatives-Cœur, écrite avec Sam depuis 2017, va ainsi continuer jusqu'en 2025 avec notamment le Vendée Globe 2024", annonce Initiatives-Cœur dans un communiqué, vendredi 15 octobre. Cette aventure humaine, initiée par le skipper français Tanguy de Lamotte, a permis depuis 2012 de sauver la vie de 314 enfants souffrant de graves malformations cardiaques. "Les trois sponsors-mécènes d'Initiatives-Cœur (Initiatives, K-LINE et Vinci Énergies) ont choisi de renouveler ensemble leur engagement et leur confiance à Sam Davies, afin d'apporter force et pérennité au projet", peut-on aussi lire.

Une première pour une femme depuis 2008

Sur le prochain Vendée Globe, Samantha Davies disposera d'un nouveau bateau ultra-compétitif, une première depuis sa compatriote britannique Dee Caffari en 2008. Son Imoca flambant neuf sera construit sur les plans de l'architecte Sam Manuard. La coque, dont la conception a été confiée au chantier Black Pepper (Nantes), est fabriquée dans le moule l'ancien L'Occitane en Provence d'Armel Tripon, racheté par Louis Burton (Bureau Vallée 3). Avant la fin 2021, elle sera livrée à Lorient, où sera effectué l'assemblage final du bateau. "Ce bateau, plus performant que l'actuel Initiatives-Cœur, permettra à Sam de rester compétitive au sein d'une flotte Imoca en fort développement, et de porter haut la cause solidaire d'Initiatives-Cœur."

Samantha Davies en visite au chantier Black Pepper, où est moulée la coque du futur Initiatives-Cœur. − INITIATIVES-COEUR

La mise à l'eau du nouvel Initiatives-Cœur est prévue en mai 2022. C'est à la barre de cette nouvelle machine que la compagne de Romain Attanasio s'élancer sur la Route du Rhum, en attendant le Vendée Globe 2024. "Je suis fière qu'enfin une femme skipper puisse naviguer à armes égales et j'espère que je ne serai pas la seule. Je suis prête à m'investir totalement, à travailler très dur pour mener ce futur Imoca à 100% de ses capacités", se réjouit Sam Davies. "C'est génial que l'aventure continue, je suis fière de faire partie de ce magnifique projet qui fonctionne bien et pour lequel beaucoup de monde s'investit. Partir avec un bateau plus récent va nous permettre, avec l'aide de la formidable équipe Initiatives-Cœur, de viser de très belles places."

