Vendée Globe : héros de la course, Jean Le Cam a retrouvé Kevin Escoffier aux Sables d'Olonne

Sur les 33 marins ayant pris le départ de la course début novembre, huit ont abandonné. Lui a eu toutes les bonnes raisons de le faire : les galères, le retard, mais a tenu bon. Jean Le Cam a passé la ligne d'arrivée de son quatrième Vendée Globe ce jeudi soir, et célébré une fois à quai, la fin d'une aventure hors norme de 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes qui l'aura consacré pour son courage et sa détermination.

Aux Sables d'Olonnes, un ami l'attendait dans la nuit de jeudi à vendredi, Kevin Escoffier. En détresse dans les quarantièmes rugissants fin novembre, il avait été secouru par Jean Le Cam qui s'était amplement détourné pour l'occasion. Après des manœuvres de tous les dangers, de nuit, dans des conditions infernales, il avait fini faire monter le naufragé à bord de son monocoque "Yes We Cam".

Durant près d'une semaine, les deux marins deviendront des compagnons de galère, ont ri et pleuré, et touché le cœur de nombreux Français, avant que Kevin Escoffier ne soit ramené en France par la Marine nationale. "Il a fait une course fantastique. Je serai là avec plaisir s'il a un peu de temps, pour qu'on échange quelques mots et qu'on puisse aller boire un verre pour se remémorer les jours passés ensemble", expliquait jeudi soir Kevin Escoffier depuis la terre. Arrivé en huitième position, Jean Le Cam termine quatrième au classement général après déduction des compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Le jury lui en avait accordé seize heures et quinze minutes.