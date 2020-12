Vendée Globe : "Kevin Escoffier va très bien, c'est un super dénouement", réagit le directeur de course

Le skipper français Kevin Escoffier (PRB), monté sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, a été récupéré sain et sauf par son compatriote Jean Le Cam (Yes we Cam !), a annoncé mardi l'organisation du Vendée Globe. Sur l’antenne de LCI ce mardi matin, le directeur de course du Vendée Globe, Jacques Caraës, a donné des nouvelles rassurantes du skipper.

"Kevin Escoffier va très très bien, j'ai eu l'occasion de l'avoir il y a quelques heures. Ça qui n'a pas été simple car la nuit était bien tombée sur ce plan d'eau. On avait forcément quelques inquiétudes, surtout dans ces mers difficiles, avec des vagues très formées et du vent qui était encore très fort. C'est un super dénouement", indique le directeur de course du Vendée Globe.