Vendée Globe : penchez-vous sur le bateau de Thomas Ruyant, 80 personnes sont à bord

Deux semaines après le départ du Vendée Globe, Thomas Ruyant, le discret outsider dunkerquois, dispute la tête de course avec Charlie Dalin, loin devant les premiers poursuivants. Et derrière le bruit fracassant des bateaux volants, c’est le dicton de Sénèque que l’on entend : "il n’est de vent favorable que pour celui qui sait où il va". Quand on sait où va Thomas Ruyant, comment n’aurait-il pas un vent porteur ?

Regardons de plus près l’histoire solidaire de son engagement dans la course autour du monde en solitaire. Arrêtons-nous sur son bateau : il porte les couleurs de "Linkedout", le nouveau réseau de ceux qui n’ont pas de réseau. Rien qu’avec le nom, tout est dit. "Linkedout" surfe sur la notoriété de Linkedin dans l’espoir de rendre visibles ceux qui sont un jour tombés du bateau et qui rament pour retrouver du boulot.