Vendée Globe : Charlie Dalin, premier à franchir la ligne d'arrivée d'"une course magique"

RÉACTION - Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mercredi soir. Si la victoire pourrait lui échapper, le skipper français ne cache pas sa fierté d'en avoir fini.

Une première place qui pourrait ne pas suffire. Bien qu'ayant franchi la ligne d'arrivée le premier ce mercredi soir à 20h35 aux Sables-d'Olonne après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer, Charlie Dalin (Apivia) n'est toujours pas certain de voir la victoire finale lui revenir, deux de ses poursuivants bénéficiant de compensations pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Pour l'instant troisième, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) dispose ainsi de six heures pour couper la ligne afin de devancer Dalin. Mais cette éventualité semblait s'éloigner, l'Allemand ayant heurté un bateau à 160 km de l'arrivée. Reste qu'un autre concurrent, le Français Yannick Bestaven (Maître coq IV), pourrait lui aussi remporter la course puisqu'il doit bénéficier de dix heures et quinze minutes de compensation.

"Des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie"

Pas de quoi empêcher Charlie Dalin de savourer, heureux de l'exploit réalisé. "Je pense que si on nous fournissait la liste de tout ce qu'on allait faire sur un Vendée Globe avant de partir, je pense qu'on n'irait pas", a réagi le Français depuis son bateau, auprès des organisateurs. "On irait, mais on se dirait c'est pas possible, je vais jamais réussir à surmonter tout ça, à faire tout ça, la liste est trop grosse mais en fait, comme ça vient étape par étape, au final, on y arrive, on arrive à faire l'impossible presque." "C'est vraiment une course magique", a-t-il poursuivi. "C'est sûr qu'elle m'a changé, je sais pas de quelle manière encore (...) c'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, c'est des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie avant."

Interrogé sur le chamboulement possible du classement en raison des bonifications, le skipper d'Apivia s'est montré pour le moins fair play. "C'est vraiment tout à fait normal que les coureurs qui se soient déroutés aient bénéficié de bonifications, après je suis pas sûr que les positions aient vraiment été modifiées. Il y a eu tellement de retour par derrière, de retournements de situations, je pense que la flotte aurait été à peu près au même endroit même sans qu'ils passent du temps pour récupérer Kevin, mais il y a aucun problème, ça fait partie du sport, ça fait partie de la solidarité entre marins." "On ne sait pas ce qu'il va se passer, ce qui est sûr c'est que pour l'instant j'ai franchi la ligne d'arrivée en tête et ça c'est génial, ça c'est top. Les 'line honours' comme disent les Anglais, les honneurs de la ligne, elles sont pour moi et puis après, le reste ce sera que du bonus en fonction de ce qui se passe."

Alexandre Decroix Twitter