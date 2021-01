Vendée Globe : le jeu des bonifications a tout changé pour Yannick Bestaven

C'est un emballage final sans équivalent dans l'histoire du Vendée Globe. En 2017, Armel Le Cléac'h avait survolé l'épreuve en un temps record de 74 jours. Une victoire qu'aucun de ses poursuivants n'avait vraiment pu lui contester. Quatre ans plus tard, l'incertitude l'a longtemps emporté sur l'évidence sur cette 9e édition. Bien malin celui qui aurait pu prédire, avec certitude, le nom du gagnant aux Sables-d'Olonne. Après 80 jours en mer, cinq skippeurs jouaient encore la victoire mercredi 27 janvier. Et le premier concurrent à couper la ligne, Charlie Dalin (Apivia) à 20h35, n'est finalement pas le vainqueur.

Cette bataille navale à cinq a trouvé son dénouement sur tapis vert, avec les heures de compensation allouées par le jury de la course. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a franchi jeudi 28 janvier à 4h19 la ligne d'arrivée en troisième position, après Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2). Mais il a été déclaré vainqueur, grâce (ou à cause, c'est selon) aux 10 heures et 15 minutes de bonifications pour sa participation aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), le 30 novembre dernier. Le marin d'eau salée de 48 ans s'était dérouté, à l'instar de Boris Herrmann (Seaexplorer - Yachtclub Monaco) et Jean Le Cam (Yes we Cam !), afin de venir en aide à son compagnon, naufragé dans l'océan Indien.