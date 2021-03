VI Nations : défait sur le fil par l'Ecosse, le XV de France laisse échapper le titre

Pour ce 98e France-Ecosse de l’histoire, la "finale" du Tournoi des VI Nations, le XV de France devait inscrire au moins six essais et terminer la rencontre avec un écart d'au moins 20 points pour ravir le trophée au pays de Galles et soulever le trophée pour la première fois depuis 2010. Ils ont essayé, en vain. Malgré une ouverture du score rapide à la 9e minute de jeu sur une pénalité de Romain N’Tamack, les Bleus ont effectué un début de match crispé, faisant face à des Ecossais plus entreprenants et conquérants.