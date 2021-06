Victorieux au bout de la nuit, Federer va-t-il déjà quitter Roland-Garros ?

Un dernier match épique et puis s'en va ? Roger Federer est sorti victorieux samedi soir à Roland-Garros d'un bras de fer de plus de trois heures et demie avec l'Allemand Dominik Koepfer (59e) pour se hisser en huitièmes de finale. Reste à savoir si le Suisse pourra jouer. En cause : sa blessure au genou.

"J'ai bien commencé, je me suis bien senti, j'aurais pu prendre le dessus plus franchement, mais il s'est bien battu, il m'a posé plein de difficultés. Ca fait plaisir d'avoir trouvé la solution", a-t-il reconnu en conférence de presse.

"J'espère me sentir bien les prochains jours et les prochaines semaines. Après un match comme ça, ce n'est jamais évident mais, en tout cas, ça me prouve qu'on est sur le bon chemin depuis ces derniers mois", a ajouté celui qui a subi une double opération du genou droit en 2020. Une opération qui pourrait remettre en cause la suite de son parcours à Paris. Mais aussi et surtout Wimbledon, prévu en août, qui est son objectif prioritaire.