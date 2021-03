120 mètres sous la glace : l'apnéiste niçois Arthur Guérin-Boëri décroche un nouveau record du monde

COMPÉTITION - Arthur Guérin-Boëri vient de battre le record du monde de la plus grande distance parcourue en apnée à l'horizontal sous la glace ce jeudi 25 mars en Finlande.

Nager cent-vingt mètres en longueur et à la brasse dans une eau polaire sous une chape de glace : c'est l'exploit que vient de réaliser ce jeudi le français Arthur Guérin-Boëri dans le lac Sonnanen en Finlande. Vêtu d'une simple combinaison de deux millimètres, sans gant ni chausson, le sportif a maîtrisé sa respiration pendant trois minutes. "Sous la glace, il n'y a aucun son, on est comme dans un cocon. C'est très étranger, on entend absolument rien. C'est très envoûtant, très lunaire et on se sent bien", raconte-t-il dans le reportage de TF1. Avant de plonger, le sportif s'est soigneusement préparé pendant deux heures. Par mesure de sécurité cependant, un trou a été creusé dans la glace tous les 20 mètres pour lui permettre de remonter à la surface lors de cette traversée. Une poignée de personnes, dont un juge, ont salué cette prouesse lorsque le nageur a atteint le dernier pallier de 120 mètres.

Toute l'info sur Le 13h

L'environnement glacial, accélérateur de performances

Cet environnement glacial est un accélérateur de performances, révèle le docteur Alexandre Fuzeau, président de la représentation française de The International Ice Swimming Association (IISA). "La difficulté est de résister au froid et, dans le même temps, d'être en effort physique intense. L'activité musculaire est diminuée par le froid, mais l'eau capte la chaleur 25% plus vite que l'air. De plus, l'activité musculaire en apnée n'est pas très intense. Jusqu'à 5 minutes sous l'eau glacée, on ne craint rien", explique-t-il. Ces spécialistes de la glace s'exposent par ailleurs à un potentiel choc thermique pouvant provoquer une syncope, des sensations d'étouffement, de la désorientation, des réactions cardiaques et des risques de froid sur la cornée, détaille Alexandre Fuzeau.

Ce sport aquatique se pratique depuis longtemps, notamment dans les pays nordiques et en Russie. Mais rien n'avait encore jamais été structuré. Beaucoup se contentaient d'aligner les exploits sans certification officielle. Depuis le mois de janvier néanmoins, la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS), membre du Comité international olympique (CIO), a intégré officiellement l'apnée sous glace. En mars dernier, Johanna Nordblad a ainsi nagé 103 mètres, ce qui a fait d'elle la première détentrice d'un record du monde, sous l'égide d'une fédération internationale. "Il y a de plus en plus de records sous glace", commente Olivia Fricker, vice-présidente de la commission nationale apnée à la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). "Même la Fédération internationale de natation organise des compétitions en eau froide depuis deux ans. C'est un phénomène de mode, il y a un retour à la nature. Nous, les apnéistes, on est à 95% un peu écolos !"

Arthur Guérin-Boëri, quintuple champion du monde d'apnée dynamique, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il réitéra cette performance l'an prochain au Canada en slip de bain.