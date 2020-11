Accident en F1 : Romain Grosjean sauvé par la technologie de sa voiture

Tout s'est joué en quelques secondes. La chance, le sang-froid et un effort inouï ont permis à Romain Grosjean d'échapper à la mort. L'angoisse et la stupeur régnaient dans les paddocks, car ce type d'explosion ne se voit pratiquement plus sur les circuits. La course avait commencé depuis une vingtaine de secondes à peine. La voiture de Romain Grosjean était lancée à 200km/h. En voulant doubler un concurrent, il l'a heurté et a filé tout droit vers la barrière de sécurité. Sous le choc de l'accident, sa Formule 1 a été coupée en deux.