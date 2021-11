Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

Les avocats de Karim Benzema affichent un esprit tranquille au tribunal correctionnel de Versailles ce mercredi matin. Cependant, après une demi-heure d'audience, ils disent leur colère. Et pour cause, l'attaquant vient d'être condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Me Sylvain Cormier parle d'une "peine très sévère, injuste, sans preuve", se disant "assez sidéré" par le jugement.