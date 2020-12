Au cœur du Vendée Globe J45 : les trois hommes de tête naviguent au cœur de l'anticyclone

En tête de la course depuis plusieurs jours, Yannick Bestaven voit son avance sur l'ancien leader Charlie Dalin se réduire ces dernières heures. Avec Thomas Ruyant, le podium provisoire navigue actuellement à l'avant de l'anticyclone et tente de négocier au mieux les trajectoires pour profiter des vents porteurs. "C'est parti pour quelques jours pas simples". Charlie Dalin espère trouver un petit trou de souris pour se décaler vers l'Ouest le plus vite possible.