Au cœur du Vendée Globe J68 : Armel Tripon est heureux d'être sur l'eau

Plus au Sud, Armel Tripon savoure le bonheur d'être sur l'eau. Onzième au classement, le skipper français est heureux de pouvoir monter sur le pont. Un moment assez rare pendant la course en solitaire. Il en profite pour admirer le spectacle grandiose d'un plan d'eau presque plat et d'un coucher de soleil exceptionnel. Pendant ce temps, L'Occitane en Provence navigue et file tout doucement sur l'eau. Il essaie de frayer son chemin à travers les nuages.