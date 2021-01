Au cœur du Vendée Globe J72 : Un lot de grains pour Yannick Bestaven et Alexia Barrier

Piégé dans un premier temps dans le pot-au-noir, le Maître Coq, Yannick Bestaven, s'est retrouvé sous un grain. Le dernier grain pour lancer la course de vitesse à travers Atlantique Nord pour aller en direction des Sables-d'Olonne. "C’est vraiment n’importe quoi ce truc" se confiait-il. Le skipper rochelais n'est plus aussi bien placé, mais il s'accroche. Il faut dire qu'à une semaine de l'arrivée, le Vendée Globe n'est pas encore joué.

Alexia Barrier de son côté vient de prendre son premier grain à la sauce grêle. "J'étais en train de prendre un ris et comme d’habitude de passer trois heures dans la bôme pour prendre ce deuxième ris, et Sam (Samantha Davies) venait de m’envoyer un Whatsapp en me demandant si j’avais eu des grains en me disant qu'elle a eu des grains jusqu'à 36 nœuds, moi je n'ai eu que jusqu'à 30", s'exprimait-elle. À l'arrière de la flotte, elle et Samantha Davies veillent en effet l'une sur l'autre. Lorsqu'elles passeront le Cap Horn, le premier ne devrait plus être très loin de Port Olona.