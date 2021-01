Au cœur du Vendée Globe J77 : fin de course difficile pour Thomas Ruyant

La fin de course est difficile pour Thomas Ruyant mais il reste concentré. « On se rapproche quand même fortement de l’arrivée. Les écarts sont faibles pour un tour du monde mais malgré tout, ils vont être difficiles pour moi à combler. En tout cas, je reste concentré. J’essaie d’être le plus lucide possible pour faire une belle trajectoire sur cette fin de course. J’essaie de me rapprocher un petit peu des bateaux de devant et surtout essaie de garder les bateaux qui sont derrière moi derrière », a confié le skipper de LinkedOut.